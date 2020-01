Sử dụng thẻ thanh toán giả để chiếm đoạt tiền của hệ thống khách sạn

Các đối tượng Trần Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Hoàng Anh

Trước đó, ngày 18/12/2019, CAQ Ba Đình tiếp nhận từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, CATP Hà Nội vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994, trú tại ngõ 571, đường Cách mạng tháng Tám) và Trần Nguyễn Minh Trí (SN 1986, trú tại đường Bắc Hải), cùng ở phường 15, quận 10, TP. HCM, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng giả để quẹt tại các máy POS trong hệ thống khách sạn A25 (tại số 44 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực và số 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, Hà Nội).

Thủ đoạn rút tiền tinh vi

Quá trình điều tra, CAQ Ba Đình làm rõ khoảng 12h15 ngày 17/12/2019, Trần Nguyễn Minh Trí đi một mình đến khách sạn A25 (tại số 44 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) hỏi thuê phòng nghỉ. Chị Cao Thị M, nhân viên lễ tân khách sạn thông báo tiền thuê là 770 nghìn đồng/ngày và yêu cầu Trí cung cấp thông tin đặt phòng.

Trí đưa cho chị M chứng minh nhân dân số 280.957.XXX, mang tên Nguyễn Thanh Linh (SN 1989, HKTT: xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) đặt phòng nghỉ 7 ngày. Chị M yêu cầu Trí đặt cọc trước 2 triệu đồng tiền phòng. Trí lấy 1 thẻ Master ngân hàng C, mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa cho chị M để quẹt qua máy POS của khách sạn (máy quét thẻ thanh toán tiền qua mạng ngân hàng).

Tuy nhiên, máy báo lỗi thông tin thẻ nên giao dịch không thực hiện được. Trí tiếp tục lấy 1 thẻ Master khác thuộc ngân hàng B, có số thẻ 5447316235806XXX, cũng mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa chị M quẹt qua máy POS thanh toán, thì giao dịch thành công số tiền 2 triệu đồng.

Sau đó, Trí yêu cầu Chị M quẹt thẻ và thanh toán tổng số tiền của 7 ngày nghỉ là gần 5,4 triệu đồng.

Đến 22h35 cùng ngày, Trí xuống gặp lễ tân yêu cầu trả phòng và đề nghị trả lại số tiền thừa bằng tiền mặt. Nhân viên lễ tân đã trừ đi số tiền 685 nghìn đồng ứng với gần một ngày nghỉ của Trí và trả lại số tiền 6 ngày nghỉ (hơn 4, 6 triệu đồng). Trí nhận tiền rồi rời khách sạn đi gặp Nguyễn Hoàng Anh, đưa cho đối tượng này số tiền trên để cất giữ.

Tiếp đến khoảng 13h ngày 17/12/2019, Nguyễn Hoàng Anh sử dụng chứng minh nhân dân số 291.264.XXX, mang tên Bùi Đình Trọng (SN 1993, HKTT: xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận) tới khách sạn A25 (tại 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đặt phòng nghỉ 5 ngày và thanh toán trước toàn bộ số tiền thuê bằng thẻ Visa ngân hàng C, có số thẻ: 5447315509246XXX, mang tên Bùi Đình Trọng qua máy POS quẹt thẻ của khách sạn với số tiền 4 triệu đồng.

Đến khoảng 12h ngày 18/12/2019, đối tượng gặp lễ tân là chị Đậu Thị Ngọc B, yêu cầu trả phòng và đề nghị nhận lại số tiền thừa bằng tiền mặt hơn 3, 3 triệu đồng. Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chị B đã báo cho quản lý khách sạn biết sự việc.

Quản lý khách sạn đã trình báo nội dung sự việc tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP Hà Nội...

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo bằng cách trộm thông tin của chủ tài khoản khác, để thanh toán cho khách sạn, sau đó lấy lại tiền thừa bằng tiền mặt để chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Anh khai đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Nguyễn Minh Trí. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Trí để làm việc và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cra khách sạn.

Lật tẩy chân tướng tội phạm

Khai thác mở rộng, cơ quan điều tra được biết khoảng tháng 5/2019, Hoàng Anh quen đối tượng người nước ngoài tên là Alex (không rõ thông tin địa chỉ) tại phố đi bộ Bùi Viện ở quận 1, TP HCM. Đến khoảng cuối tháng 6/2019, Alex cho Hoàng Anh vài thẻ thanh toán của ngân hàng (loại thẻ Master, Visa) và bảo Hoàng Anh có thể dùng để thanh toán cho việc ăn uống. Hoàng Anh dùng thử và thấy thanh toán được.

Khoảng tháng 9/2019, Alex đặt vấn đề với Hoàng Anh có một số tài khoản thẻ ngân hàng (loại tài khoản thẻ Master, Visa), mỗi tài khoản có từ 70 đến 80 triệu đồng, nếu Hoàng Anh mua 10 (mười) tài khoản, Alex sẽ bán cho với giá 200 triệu đồng.

Alex cũng cho Hoàng Anh biết các tài khoản này là của người nước ngoài và dặn chỉ nên dùng ở các nhà hàng, khách sạn.

Nhận thức được các tài khoản Alex bán cho là tài khoản các chủ thẻ bị hack (trộm) thông tin, việc sử dụng là vi phạm pháp luật, nhưng Hoàng Anh vẫn mua. Alex yêu cầu Hoàng Anh chuẩn bị 2 chứng minh nhân dân và đối tượng đã lên mạng xã hội đặt mua 2 chứng minh nhân dân giả mang tên Bùi Đình Trọng, Nguyễn Thanh Linh với giá 150 nghìn đồng rồi đưa cho Alex.

Đến khoảng đầu tháng 10/2019, Alex đưa 10 tấm thẻ thanh toán ngân hàng mang tên Bui Dinh Trong (Bùi Đình Trọng) và Nguyen Thanh Linh (Nguyễn Thanh Linh); 10 dãy số mã hóa thông tin tài khoàn thanh toán, đồng thời đưa một máy ghi thẻ cho Hoàng Anh và hướng dẫn cách sử dụng để ghi số mã hóa thông tin tài khoản thanh toán vào thẻ.

Trước đó, Hoàng Anh cũng dùng thẻ do Alex đưa từ trước và thuê phòng tại khách sạn A25 (ở TP. HCM) để dùng thử và nắm được sau khi đặt tiền thanh toán dài ngày, nhưng sau 1 ngày nếu hủy không tiếp tục thuê phòng, khách sạn sẽ hoàn trả số tiền còn lại. Hoàng Anh rủ Trí cùng tham gia việc quẹt thẻ thanh toán giả, để chiếm đoạt tiền và thỏa thuận sẽ chia cho Trí 10% số tiền có được từ việc làm bất chính.

Khoảng 7h ngày 17/12/2019, Hoàng Anh và Trí từ TP. HCM bay ra Hà Nội, mục đích để thực hiện việc quẹt thẻ thanh toán giả tại hệ thống khách sạn A25 để đặt phòng dài ngày, sau khoảng 1 ngày sẽ báo hủy để được thanh toán tiền thừa.

Trong ngày 17/12/2019, với thủ đoạn như trên, Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí đã cùng đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng.

Hoàng Anh khai, chiều ngày 17/12/2019, do Trí báo có một thẻ mang tên Nguyen Thanh Linh không thanh toán được, nên đã sử dụng máy ghi thẻ để kiểm tra. Tuy nhiên, khi quẹt thẻ thấy các số nhảy, lỗi và từ trước đó cũng được Alex dặn nếu không sử dụng được thì vứt máy in thẻ đi, Hoàng Anh đã vứt máy in thẻ tại thùng rác công cộng gần khách sạn A25, ở số 57 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trần Nguyễn Minh Trí thừa nhận hành vi cùng Nguyễn Hoàng Anh thực hiện việc sử dụng thẻ thanh toán và chứng minh nhân dân giả để quẹt thẻ thanh toán tại hệ thống khách sạn, hòng chiếm đoạt tiền; còn về nguồn gốc các thẻ thanh toán và chứng minh nhân dân giả, đều do Hoàng Anh đưa sử dụng...