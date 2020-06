Sơn La: Mang vũ khí "nóng" áp tải hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép 15.000 viên ma túy tổng hợp; thu giữ 2 khẩu súng quân dụng cùng nhiều đạn.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân tháng cao điểm phòng chống ma túy, Công an huyện Vân Hồ đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cho Ban chuyên án

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 1-6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, CAH Vân Hồ chủ trì phối hợp với CAH Mộc Châu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án bắt quả tang 2 đối tượng Giàng A Sử (SN 1994) và Sồng A Hú (SN 1996) cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Sơn La bắt giữ khi đang vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp

Tang vật thu giữ gồm hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Sămplếch đều trong tình trạng đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ, khi đi các đối tượng mang theo súng nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sơn Lan, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cùng đoàn công tác đã tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cho CBCS tham gia đánh án.

Tang vật vụ án

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao lực lượng tham gia chuyên án đã mưu trí, dũng cảm, phá án thành công, bắt giữ được đối tượng, tang vật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.