Sới bạc trên tầng 12 của những ‘ông trùm’ đầy mình tiền án

ANTD.VN - Cầm đầu sới bạc là những kẻ có 4, 5 tiền án, trong đó có những “ông trùm” từng ngồi tù về tội giết người. Thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, song, tất cả vẫn bị lực lượng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội lật tẩy.

Những ngày đầu tháng 1-2020, Công an phường Hoàng Liệt và trinh sát đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai nắm bắt hoạt động của sới bạc lưu động được mở ở các khu vực giáp ranh giữa Hoàng Mai, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì. Cầm đầu sới bạc này là những kẻ có 4, 5 tiền án, thậm chí có thông tin, có cả đối tượng trốn thi hành án về tội giết người, tham gia điều hành. Những con bạc muốn tham gia phải được sự kiểm duyệt chặt chẽ, chấp thuận của “ông trùm”. Địa điểm đánh bạc được chọn ngay tại nhà các đối tượng thân tín, và mỗi lần sát phạt chỉ vài ngày sẽ di chuyển.

Các đối tượng chính trong vụ án

Cận Tết Nguyên đán Canh Tý, nguồn tin trinh sát báo về ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai: “Đám đỏ đen có hiện tượng “tụ” ở căn hộ trên tầng 12, khu nhà HH - Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. “Chọn căn hộ trên tầng cao, các đối tượng đã tính toán kỹ: nơi dễ...bị bắt nhất có khi lại là nơi an toàn nhất”, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai nhớ lại.

Về lý thuyết, khi sới bạc họp, chỉ cần lực lượng chức năng ập vào căn phòng kín sẽ bắt trọn toàn bộ các đối tượng. Nhưng thực tế để đột kích được vào căn hộ, bắt quả tang hành vi phạm tội, lại không đơn giản. Sới bạc hoạt động từ 14 đến 17h, và trong khoảng thời gian ấy, luôn có những kẻ vật vờ quanh khu nhà cao tầng. Cứ có người lạ đi thang máy lên, chúng sẽ cắt cử...lên theo, và lăm lăm điện thoại di động gọi đi đâu đó. Ngoài đội quân “chim lợn” này, căn hộ trên tầng 12 còn có kết nối với camera của các tầng. Vì vậy, mỗi biểu hiện bất thường, người trong nhà đều có thể nhận biết.

Đi sâu xác minh, thu thập thập thông tin về sới bạc, Công an phường Hoàng Liệt và đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai nắm được kẻ cầm đầu là Mai Xuân Đấu (SN 1974, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai). Gã này có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và chống người thi hành công vụ... Giúp sức đắc lực cho Đấu là Phùng Anh Thái (SN 1985, quê quán Ba Vì, Hà Nội). Đáng chú ý, đối tượng Thái có 4 tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm và trộm cắp tài sản, đang bị cơ quan chức năng truy tìm.

Theo hồ sơ, Phùng Anh Thái trước đó bị tuyên mức án 29 năm tù về tội giết người song được tạm hoãn để... giám định tâm thần. Ngày 24-11-2019, đúng thời điểm hết hạn chữa bệnh bắt buộc, Thái đã trốn khỏi Bệnh viện tâm thần trung ương I. Ngày 2-1-2020, Trại giam Thanh Lâm (nơi Phùng Anh Thái phải chấp hành bản án) đã phát thông báo gửi đến các đơn vị chức năng đề nghị phối hợp truy tìm, vận động Thái quay về thi hành án.

Văn bản đề nghị phối hợp truy tìm đối tượng Phùng An Thái

Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động của sới bạc, chiều 21-1-2020, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai chia làm nhiều mũi, đã bí mật tiếp cận được tầng 12 của khu chung cư này mà đám “chim lợn” không hề biết. Đúng 17h, lệnh tấn công được phát ra. Cánh cửa căn phòng bị bật tung, trước sự hoảng hốt, bất ngờ của 8 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức sóc đĩa, do Phùng Anh Thái cầm cái.

Tại chỗ, lực lượng Công an thu được 46 triệu đồng và nhiều phương tiện đánh bạc. Ngoài ra, còn có 5 đối tượng khác có mặt tại thời điểm cơ quan Công an ập vào phòng.

Căn cứ vào các hành vi phạm tội của đối tượng, đến ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi đánh bạc. Gồm: Phùng Anh Thái; Mai Xuân Đấu; Lê Hữu Thùy (SN 1986, trú tại phường Hoàng Liệt - đối tượng có 1 tiền án về tội đánh bạc); Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1970, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội - đối tượng có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và giết người); Phùng Thị Hiền (SN 1980 quê quán Tân Sơn, Phú Thọ); Vũ Tuấn Nghĩa (SN 1971, trú tại Định Công, Hoàng Mai); Kiều Thị Năm (SN 1978, trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); và Phan Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai - đối tượng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).

Theo tài liệu đấu tranh, ngoài tiền mặt, các đối tượng còn cho nợ tiền đánh bạc bằng cách chuyển tiền qua tài khoản. Vụ án đang được CQĐT Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng.