Sở hữu 4 tiền án, đối tượng giả làm "xe ôm" trộm cắp điện thoại của du khách Hàn Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện đang tạm giữ Phạm Thanh Hiếu, SN 1977, trú tại phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan công an, Phạm Thanh Hiếu đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 6h ngày 7-2, Hiếu điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, mang biển kiểm soát 29V6 - 5367 đi trên đường thì gặp chị Hyuna Jo, SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc đang đứng trên vỉa hè trước cửa số 2phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đón "xe ôm".

Trong đầu nhanh chóng nảy ý gian, Hiếu tiếp cận và ngỏ ý chở chị Hyuna miễn phí khi người này nói muốn đến phố Hàng Nón. Khi chị Hyuna ngồi lên xe của Hiếu, đối tượng liền ra hiệu mượn điện thoại di động của người này để tra bản đồ.

Hiếu chở nữ du khách Hàn Quốc đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, khi đến trước cửa số nhà 35, phố Bát Đàn, đối tượng bảo chị Hyuna xuống xe. Cứ tưởng đã đến địa chỉ cần tìm, nên chị Hyuna vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, ngay khi vừa rời khỏi xe máy của Hiếu thì đối tượng phóng xe đi mất, cầm theo chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X, 64Gb màu trắng.

Biết bị lừa nên chị Hyuna đã tri hô. Người dân xung quanh nhanh chóng vây bắt, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Hàng Gai giải quyết. Ngay sau đó, Công an phường Hàng Gai đã thu giữ chiếc điện thoại di động trị giá 10 triệu đồng, giao đối tượng và tang vật cho đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã trao trả tài sản cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng trước pháp luật.