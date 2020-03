"Share" cách chữa trị Covid-19 không kiểm chứng, một phụ nữ bị triệu tập

Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ, xử lý một người phụ nữ có hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook, gây ảnh hưởng tới công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 của các lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 7-3, tài khoản facebook mang tên L.T đã đăng một nội dung nói về sự biến đổi của virus corona và sự nguy hiểm của những chủng mới biến thể này. Đồng thời bên dưới bài viết, chủ tài khoản này cũng chia sẻ cách phòng tránh và điều trị bệnh. Bài viết đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt “like” và “share” của cộng đồng mạng.

Người phụ nữ khai nhận, chỉ muốn chia sẻ thông tin để bạn bè, người thân biết mà phòng tránh

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Đội An ninh - Công an quận Ba Đình, phối hợp với Đội 3 – Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh, xác định chủ nhân của tài khoản facebook trên là chị H.T, SN 1986, trú tại địa bàn quận Ba Đình.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận đã đăng tải nội dung trên. Theo lời khai của chị T, thông tin trên được chị “nhặt” trên mạng xã hội, thấy hữu ích nên copy và đăng trên facebook cá nhân. Mục đích của việc làm này là để thông báo cho người thân, bạn bè cùng biết mà phòng tránh, dù biết thông tin chưa có cơ quan y tế nào xác nhận.

Ngay sau khi được cán bộ chiến sĩ đội An ninh - Công an quận Ba Đình tuyên truyền về Luật An ninh mạng, cũng như hệ lụy của việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, chị T đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời gỡ bỏ các bài viết, bình luận có liên quan và cam kết không tái phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.