Sau trận nhậu, lái xe máy đi tìm người đánh trả thù

Khoảng 22h30 ngày 10-4, các Tổ tuần tra vũ trang Công an quận Hải An, TP. Hải Phòng làm nhiệm vụ trên địa bàn, khi đến khu vực ngã 3 Phương Lưu - Nguyễn Bỉnh Khiêm, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên bị chém trọng thương; đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc, bị đưa về trụ sở Công an

Một mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tổ công tác Công an quận Hải An lập tức thông tin tới Công an phường sở tại và các khu vực lân cận để triển khai rà soát, truy bắt đối tượng gây án.

Trong vòng 30 phút, lực lượng Công an đã xác định, bắt được nhóm nghi can, khi đang di chuyển về khu vực Phú Xá, thuộc phường Đông Hải 1. Danh tính các đối tượng gồm: Mai Văn Tuyến (SN sinh 1991), Vũ Đức Cương (SN 1995), Lê Văn Thức (SN 1999), cùng trú tại huyện Tiên Lãng, và đang cùng thuê trọ ở phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Ngoài ra còn có Phạm Ngọc Sơn (SN 1999, quê quán Ân Thi, Hưng Yên); và Triệu Thị Hoa (SN 1998, quê quán Nguyên Bình, Cao Bằng, tạm trú tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận tối cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà trọ, cả nhóm đi trên 2 xe máy để tìm đánh một người tên là Mạnh (hiện chưa xác định lai lịch) do có mâu thuẫn từ trước.

Đến khu vực ngã 3 Phương Lưu-Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhóm này gặp 4 người, trong đó có 2 nạn nhân bị chém, Trần Mạnh Hùng (SN 1995) và Phạm Đình Sơn (SN 1992), cùng tạm trú tại phường Đông Hải 1.

Nhìn thấy nhóm anh Hùng từ xa, do nhầm đó là nhóm của Mạnh nên Tuyến bảo Thức về nhà trọ lấy dao, rồi giao cho Cương phóng xe máy lên tiếp cận nhóm “đối thủ”. Cương điều khiển xe về phía nhóm Hùng, Sơn, rồ ga, khiêu khích, rồi quay lại vị trí Tuyến đang đỗ.

Trước thái độ của Cương, nhóm Hùng, Sơn cầm gậy đuổi theo đánh, khiến Cương phải bỏ xe máy chạy bộ thoát thân. Không tha, nhóm Sơn, Hùng chai nhau đuổi theo, và dùng gậy đập phá xe máy của Cương.

Khi đó, Lê Văn Thức đã về phòng trọ lấy dao đưa cho Tuyến. Với hung khí này, Tuyến nhào vào tấn công, khiến Phạm Đình Sơn và Trần Mạnh Hùng bị thương, trong đó Hùng bị vỡ xương sọ.

CQĐT Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.