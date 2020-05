Sáu tháng sau ngày hình ảnh…đánh vợ bị đăng tải trên mạng xã hội, gã đàn ông bị tạm giam

ANTD.VN - Công an TP. Hải Phòng ngày 7-5 thông tin về việc Cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Đức Thọ (SN 1983) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, trên mạng facebook lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi lột đồ, hành hung người phụ nữ trẻ trước mặt 1 phụ nữ khác đang bế cháu nhỏ. Sự việc xảy ngày 12-10-2019; nạn nhân là chị M.T.D (SN 1993, trú ở quận Ngô Quyền), chủ hiệu Spa.

Một phần diễn biến sự việc được camera ghi lại

Còn đối tượng có hành vi côn đồ trên là Hà Đức Thọ, chung sống với chị D như vợ chồng và cả hai đã có con. Động cơ của Thọ được xác định là do ghen tuông. Đáng chú ý sau đó, xuất hiện một thanh niên, và anh này đã bị bạn của Thọ đánh, bắt quỳ lạy.

Gia đình chị D. đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an cùng các clip ghi lại sự việc chị D. bị hành hung. Sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Đức Thọ. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.