Sau 3 năm lẩn trốn, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt

ANTD.VN - Ngày 13-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt đối tượng Nguyễn Văn Tươm (biệt danh là Tùng" Bake" - SN 1984), trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, theo quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Tươm cùng một nhóm bạn đến nhà người quen ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương chơi và rủ nhau đi hát karaoke. Tại đây, nhóm của Tươm xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người trong quán hát. Đỉnh điểm, Tươm dùng ghế tấn công khiến người này tử vong tại chỗ.

Đối tượng Tươm tại CQĐT

Ngay sau đó, các đối tượng liên quan đã bị lực lượng Công an bắt giữ, riêng Tươm đã bỏ trốn. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nghi can này về hành vi giết người.

Ngày 12-5, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng Tươm đang lẩn trốn gần Khu công nghiệp Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, đã phối hợp cùng Công an Hải Dương bắt giữ. Chiều cùng ngày, đối tượng Tươm đã được bàn giao cho đơn vị ra quyết định truy nã để tiếp tục xử lý.