Sang nhà hàng xóm chơi tiện tay "thó" điện thoại

Đối tượng Hà

Trước đó, vào ngày 4-5, Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận đơn trình báo của anh D (SN 1998) về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iphone 7 Plus tại cửa hàng nhựa anh D làm việc tại phố Hàng Khoai.



Ngay sau đó, Công an phường Đồng Xuân đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương điều tra, xác minh, xác định đối tượng Trần Lê Hà là thủ phạm.

Cơ quan Công an đã triệu tập Hà lên làm việc. Tại đây Hà khai nhận hành vi phạm tội. Do quen biết với các nhân viên làm việc tại cửa hàng nhựa, nên tối ngày 4-5, anh ta sang chơi phát hiện 1 chiếc điện thoại iphone 7 Plus để trên bàn đã trộm cắp rồi bỏ đi.

Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Lê Hà về hành vi trộm cắp tài sản.