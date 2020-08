Sang Lào mua ma túy về bán kiếm lời

Ngày 11-8, Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 1976, ở thị trấn Hồi Xuân); Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, ở xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa) và Lưu Văn An (SN 1962, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ các chất ma túy trái phép”.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, tối 6-8-2020, tại khu vực phố Mới, xã Nam Tiến, tổ công tác Công an huyện Quan Hóa bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng ông an thu giữ 136 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nhỏ heroin và 1 gói ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Quan Hóa tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hùng và Lưu Văn An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Văn Sơn khai để có tiền ăn tiêu và sử dụng ma túy, đối tượng đã mua ma túy từ Lào về rồi bán lại cho những đối tượng nghiện.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, cả 3 đối tượng này điều có tiền án liên quan đến ma túy.