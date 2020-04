Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã vì tội giết người

Ngày 25-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung (SN 1983) trú xóm 3, xã Nghi Ân, TP. Vinh sau 11 năm trốn nã.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 21-7-2009, do có mâu thuẫn từ trước nên Thạch Quang Thái rủ đồng bọn đi "xử lý" Thạch Quang Vũ (SN 1975) trú tại xóm 9, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Hoàng Văn Trung sa lưới sau 11 năm lẩn trốn

Biết Vũ đang uống bia ở một quán trong xã, Thái nói với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết tại xã Nghi Ân, TP. Vinh về lấy dao để “làm thằng ni cái".

Sau đó, Bằng, Cường, Trọng và Trung lên xe đi lấy dao. Những người còn lại được Thái giao cho đi mua khẩu trang. Do đã có khẩu trang từ trước nên Dũng và Quyết mua thêm hai chiếc mũ.

Sau khi chuẩn bị, cả đám kéo nhau đến quán bia nơi Vũ đang uống. Thấy cả nhóm đến, anh Thạch Quang Hải (SN 1962) chồng của chủ quán bia đã chửi và xông vào đánh Thái. Lúc này, Thạch Quang Vũ lấy điện thoại ra gọi thì Hoàng Văn Bằng và Hoàng Văn Trung nhảy vào dùng dao chém vào người Vũ và anh Hải.

Hậu quả, Vũ bị chết trên đường đi cấp cứu còn anh Hải bị thương. Sau khi gây án, biết nạn nhân tử vong, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú, còn lại Hoàng Văn Trung nhanh chân rời khỏi địa phương.

Ngày 27-7-2009, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Trung vì tội Giết người. Sau hơn chục năm “mất tích”, đến tháng 4-2020, nắm được thông tin Hoàng Văn Trung có khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn TP. Hà Nội được các trinh sát của đội Truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nắm được.

Vào cuộc xác minh, xác định Trung đang lẩn trốn ở quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ngày 22-4-2020, các trinh sát của đội Truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Trung.