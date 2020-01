Rượu say, sát hại cô gái trẻ sau khi định thực hiện hành vi đồi bại

Ngày 28-1, CQĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Triệu Tòn Kiều (tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu – SN 1997), để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Triệu Tòn Kiều bị bắt giữ sau 3 ngày gây án nghiêm trọng

Trước đó, khoảng 11h ngày 26-1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an huyện Văn Bàn về việc phát hiện một thi thể nữ bị vùi lấp trong cát tại ven bờ suối Nậm Tha, thuộc địa phận thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là T.K.L (SN 1996, trú tại xã Nậm Tha). Từ kết quả pháp y, khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định nạn nhân L. bị sát hại.

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an nhận định nghi can gây án là Triệu Tòn Kiều. Tên này có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Từ sau thời điểm thi thể chị L. được tìm thấy, đối tượng Kiều đã vắng mặt khỏi nơi cư trú.

Liên tục trong 2 ngày đêm, Công an Lào Cai, với sự hỗ trợ tích cực của Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành phố, đã triển khai nhiều tổ công tác truy lùng dấu vết kẻ sát nhân. Đến khoảng 20h30 ngày 27-1, tổ công tác phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 6 - Cục CSHS và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt giữ được Kiều, khi đối tượng đang tá túc tại một nhà nghỉ ở Đội Cấn.

Quá trình điều tra ban đầu, Kiều khai nhận sau khi uống rượu đã nảy sinh ý định đồi bại với chị L., và đã rủ nạn nhân ra bờ suối ngồi chơi. Khi Kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của chị L., nên đối tượng đã ra tay tước đoạt mạng sống của cô gái trẻ.