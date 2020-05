Rủ 7 tiếp viên nữ thế hệ 10X đến "bay lắc" để tăng độ "phê"

Nhóm đối tượng trong vụ án

Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Bùi Văn Toàn (SN 1984, trú ở xã Thủy Đường); Nguyễn Thái Bảo (SN 1986, trú ở xã Lưu Kỳ); Trần Đình Nghĩa (SN 1982, trú ở xã Gia Minh), cùng huyện Thủy Nguyên; Đỗ Hữu Quang (SN 1987, trú ở TP Uông Bí) và Phạm Quốc Dương (SN 1988, trú ở TP. Hạ Long), cùng tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 20-4, tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Đông Sơn bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ T.L (thôn 5, xã Đông Sơn), phát hiện tại phòng 202 một nhóm 16 đối tượng (9 nam, 7 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1,36 gam ma túy MDMA, 1,58 gam Ketamine cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Lời khai của các đối tượng liên quan thể hiện, sau khi uống rượu, nhóm 9 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng vừa bị khởi tố, đã thuê nhà nghỉ T.L và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để tăng thêm độ “phê”, nhóm này đã gọi 7 nữ nhân viên (sinh từ năm 2000 đến năm 2005) để cùng “bay lắc”. Kết quả kiểm tra nước tiểu xác định có 13/16 đối tượng phản ứng dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra, ngày 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 5 đối tượng là Toàn, Bảo, Nghĩa, Quang và Dương về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Vụ án đang được CQĐT Công an huyện Thủy Nguyên điều tra mở rộng.