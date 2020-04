Công an TP Việt Trì , tỉnh Phú Thọ, lập biên bản, xử lý nghiêm các đối tượng thuê phòng tại khách sạn "Lâm Anh" để sử dụng ma túy trái phép



Ma túy tổng hợp dạng viên nén thu được tại phòng nghỉ của khách sạn "Lâm Anh"



Một loại ma túy tổng hợp được Công an TP Việt Trì phát hiện, thu giữ tại phòng nghỉ của khách sạn "Lâm Anh" và được xác định là của các đối tượng mang vào sử dụng



Công an TP Việt Trì lấy lời khai của Quách Xuân Hải, sinh năm 1994, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, một trong các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn "Lâm Thao"



Lê Hùng Sơn (sinh năm 1993, ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ), là đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng nghỉ khách sạn "Lâm Anh" Công an TP Việt Trì kiểm tra phòng nghỉ khách sạn "Lâm Anh", phát hiện và bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy trái phép Công an TP Việt Trì lập biên bản thu giữ tại chỗ số ma túy tổng hợp được các đối tượng mua để vào khách sạn "Lâm Anh" sử dụng

