Ra đường tìm quán games để giải trí, 5 thanh niên bị phạt hành chính

Ngày 5-4, Chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân ra đường không có lý do cần thiết.

Một số trường hợp ra đường không cần thiết bị xử phạt

Trước đó, trong ngày 5-4, tổ công tác của Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid 19 thì phát hiện 5 nam thanh niên đi ra đường với lý do tìm quán games để chơi.

Công an phường Văn Quán đã xử phạt hành chính 5 trường hợp này ra đường không có lý do cần thiết, mỗi người 200.000 đồng theo điểm a, khoản 11, Nghị định 176/2013 về hành vi "không thực hiện biện pháp để bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của các cơ quan y tế".