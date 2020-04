Quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh "mùa" dịch bệnh covid-19

Ông Chu Xuân Kiên – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó trưởng ban Thường thường trực BCĐ 389 TP. Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, trong tháng 4-2020, BCĐ 389 TP. đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng cấm, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm; đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, gom hàng, tăng giá bán bất hợp lý qua đó góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố đi vào ổn định, tuân thủ pháp luật; bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Thủ đô.

Lực lượng Công an phát hiện, xử lý vi kinh doanh sản phẩm bảo hộ y tế giả mạo

Gắn với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; cam kết không buôn lậu, không kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn thực phẩm.

Trên 1.400 vụ vi phạm đã bị lực lượng Công an - Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian qua

Trong tháng, BCĐ 389 thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành thành viên và BCĐ 389 quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các kế hoạch, văn bản về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch về tuyên truyền trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Bằng đồng bộ các biện pháp bài bản, liên hoàn, các lực lượng chức năng thuộc BCĐ 389 Thành phố đã tổ chức thanh kiểm tra 1.614 vụ; xử lý: 1.407 vụ; qua đó, nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm đã bị khởi tố điều ra; tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu hơn 98 tỷ đồng.

Nhiều lực lượng đã thể hiện rõ nét vai trò chủ công và sự chủ động, quyết liệt, như Công an Thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh, nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu (Trong tháng 4, Công an Thành phố đã khám phá, phát hiện và xử lý 73 vụ vi phạm, phạt hành chính gần 500 triệu đồng; truy thu thuế gần 2,7 tỷ đồng…). Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý tổng cộng 203 vụ vi phạm; phạt hành chính số tiền gần 2,6 đồng...

Cục trưởng Chu Xuân Kiên khẳng định, trong thời gian tới, BCĐ 389 TP. tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, UBND Thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có giải pháp xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm của các lực lượng chức năng thuộc BCĐ 389 TP; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để người dân biết, cũng như tạo sự răn đe, phòng ngừa xã hội...