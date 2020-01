Quyết liệt chặn "pháo nổ" về Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

ANTD.VN - Quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhất là mục tiêu “không pháo nổ”, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã phát động đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Ngay trong những ngày đầu cao điểm, công an các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa

Các đơn vị đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kiên quyết không để tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháp trái phép pháo diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là thời điểm giao thừa.

Lực lượng công an bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra. Theo đó, các đơn vị tập trung điều tra cơ bản, rà soát các địa bàn, đối tượng trọng điểm; lập danh sách các hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức công tác trinh sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại; tăng cường kiểm tra, thống kê, lập danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo để có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh.

Dập tắt nhiều "ngòi nổ"

Điển hình trong ngày 15-12-2019, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã phá chuyên án án mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, khởi tố vụ án hình sự đối với 2 đối tượng. Theo đó, khi mật phục tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát Kinh tế phát hiện, bắt quả tang Phạm Đức Biên (SN 1984) trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, thu giữ tang vật là 4 hộp và 2 túi pháo nghi là pháo nổ, các đối tượng mang đi bán cho khách.

Qua đấu tranh, CATP Hà Nội đã thu giữ hàng trăm kg pháo các loại

Tiến hành điều tra mở rộng, Biên khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Thành Danh (SN 2002) trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thành Danh và tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận bán số pháo trên cho Phạm Đức Biên, đồng thời tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an thêm 10 hộp pháo khác.

Số pháo này Danh khai mua của đối tượng tên Long, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội để đem bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ thêm tại nhà của Phạm Đức Biên 2 quả pháo hình lựu đạn.

Giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, số pháo của Phạm Đức Biên có khối lượng 6,5kg và của Nguyễn Thành Danh có khối lượng là 14,2 kg, là pháo nổ. Tổng khối lượng pháo thu giữ của 2 đối tượng là 20,7kg.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết, CATP đã giao chỉ tiêu cho từng quận, huyện, thị xã về đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Bám sát chỉ tiêu công tác, các đơn vị đã lập kế hoạch đấu tranh và phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển với hàng trăm kg pháo nổ. Hàng chục vụ việc đã được phát hiện, khởi tố và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số lượng pháo được các đối tượng tuồn về Hà Nội dự báo sẽ có diễn biến phức tạp, CATP đã yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, nơi công cộng như nhà ga, bến tàu, bến xe, chợ đầu mối, cửa hàng tạp hóa và các kho chứa hàng..., các khu vực diễn ra lễ hội, nhất là các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, xuất - nhập khẩu, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

“Riêng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CATP Hà Nội huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đặc biệt là thời điểm giao thừa” - Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định.

Cùng với đó, các đơn vị của CATP Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp chủ động xác định các vụ án điểm, nhanh chóng điều tra, tuy tố, xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ, thuốc pháo trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.