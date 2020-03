Quận Đống Đa xử phạt 34 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Lực lượng chức năng quận Đống Đa tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ đeo khẩu trang để phòng dịch

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, ngay khi dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an 21 phường khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chống dịch tại địa bàn.

Lực lượng chức năng đã mời một số người không đeo khẩu trang về trụ sở để xử lý theo quy định

Trong đó, từ sáng 31-3, Công an cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND 21 phường tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. Tính đến 11h trưa cùng ngày, các đơn vị đã lập biên bản đối với 34 trường hợp, xử phạt hành chính 6,8 triệu đồng. Trong đó, các phường Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, Khâm Thiên.. đã xử lý nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang.

Đối với các trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 200.000 đồng

Sau khi lực lượng công an làm việc với các trường hợp vi phạm đã mời Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường tới ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng/trường hợp.

Trong sáng 31-3, quận Đống Đa đã xử phạt 34 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Đống Ða ngay sáng ngày 31-3, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Ða đã tham mưu cho UBND phường thành lập tổ công tác gồm cán bộ UBND, y tế , công an và tự quản , bảo vệ dân phố tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đeo khẩu trang. Trong quá trình kiểm tra đã xử lý 2 trường hợp lái xe ôm cố tình không đeo khẩu trang để phòng dịch”, Trung tá Phùng Văn Tính, Trưởng Công an phường Khâm Thiên cho biết.

Từ ngày 1-4, Công an quận Đống Đa sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường.