Phía sau cánh cửa sắt luôn treo biển ‘đi vắng, không có nhà"

ANTD.VN - Lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng đã giải mã bí ẩn ngôi nhà nằm trong ngõ sâu ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, có 2 lớp cửa sắt kiên cố với tấm biển thường trực “đi vắng, không có nhà”, song lại tấp nập khách về đêm.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Ngô Quyền phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với tâm điểm là ngôi nhà luôn khóa kín cửa trong con ngõ sâu ở phường Đằng Giang. Chủ nhà “đi vắng” kiểu gì, mà thường đêm hoặc sáng sớm lại tấp nập người ra vào. Người bên trong rất ít khi lộ diện, chỉ khi có khách nhấn chuông theo tín hiệu ấn định trước, mới có bàn tay từ trong thò ra rất nhanh qua khe của 2 lớp cửa sắt.

Một đối tượng trong vụ án; và ngôi nhà luôn treo biển "đi vắng"

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 28-3, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Đằng Giang đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1989, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng); Phạm Thị Thanh Điệp (SN 1971, trú tại phường Đằng Giang); Nguyễn An Bình (SN 1995, trú tại phường Đằng Giang), và Nguyễn Thị Kim Lương (SN 1987, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Số tang vật bị thu giữ

Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm gần 123g Methamphetamine, 3 cân tiểu ly, hơn 22 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá…tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.