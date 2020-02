Phạt tù đối tượng người nước ngoài tiếp tay cho dịch vụ… đẻ thuê

Ngày 25-2, đưa Tao Chong Peng (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 5 năm tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Cùng với hình phạt tù, Peng còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, ngay sau khi chấp hành song hình phạt chính.

Trước đó, mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ Tao Chong Peng từng sang Campuchia làm việc nên biết có nhiều người Trung Quốc không giấy tờ, muốn về nước theo con đường bất hợp pháp. Nắm được nhu cầu này, đối tượng đã đứng ra tổ chức cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, rồi về nước sở tại.

Trong số những người trên có ông Wu Yong An (SN 1966, quốc tịch Trng Quốc). Ông Wu Yong An vốn có nhu cầu sinh con trai nên đã thuê một phụ nữ người Campuchia mang thai với giá khoảng 2,6 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Năm 2019, khi biết tin người phụ nữ này sinh con, vợ chồng ông An bay sang Campuchia giám định ADN và đặt tên cháu bé là Ngô Tiểu Mãn. Và do cháu bé không có giấy tờ tùy thân nên ông An đã thuê Tao Chong Peng đưa về Trung Quốc qua đường Việt Nam với giá 7.000 USD.

Tương tự, vợ chồng ông Li Miao Rong (SN 1970) và chị Hu Xiao Yu (SN 1977, đều mang quốc tịch Trung Quốc) cũng muốn có con trai nên đã thuê 2 người phụ nữ ở nước ngoài mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với giá khoảng 3,3 tỷ đồng.

Tháng 5-2019, cả 2 người mang thai thuê đều sinh nở thành công, do đó chị Hu Xiao Yu cùng người giúp việc sang Campuchia để đón con của chồng về nước. Chị Hu Xiao Yu cũng tìm đến dịch vụ đưa người trái phép qua biên giới của bị cáo Tao Chong Peng nhằm chuyển các cháu bé mới sinh về Trung Quốc.

Ngày 29-6-2019, Tao Chong Peng hướng dẫn những người Trung Quốc liên quan (có thị thực Việt Nam) nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vào Việt Nam. Về phần các cháu bé, bị cáo thuê người đưa từ Campuchia sang nước ta qua đường tiểu ngạch, rồi đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ngay sau đó, Tao Chong Peng cũng tới Hà Nội và thuê 2 ô tô với dự định đưa 2 cháu bé cùng những người Trung Quốc về nước qua các ngả đường ở Lào Cai, Lạng Sơn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kiểm tra 2 ô tô này và phát hiện sự việc.