Phạt nam thanh niên đăng tin hút thuốc lá điện tử...chống được Covid-19

ANTD.VN - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Huấn (SN 1992, trú ở thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên), số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27-3, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Phạm Văn Huấn” đăng tải 1 bài viết với nội dung: “Mọi người ơi, Covid 19 đến rồi. Mọi người ở nhà đóng kín cửa, làm gì hãy alo cho em lấy 1 cây Pod hút cho đời bớt sầu đi nào, Công dụng chống covid 19-20 nhá mọi người”. Em ship 24/24 tận giường nhé. Em mới về Pod số lượng lớn, hút thơm như Ngọc Trinh...”.

Qua nắm bắt tình hình, xác minh, thu thập tài liệu, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên làm rõ những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật, việc sử dụng thuốc lá điện tử chống dịch Covid-19 là không có căn cứ khoa học. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook “Phạm Văn Huấn” là Phạm Văn Huấn.

Chiều 30-3, cơ quan Công an đã mời Phạm Văn Huấn đến để làm việc. Người này khai nhận hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, bịa đặt thông tin “hút thuốc lá điện tử chống Covid” nhằm mục đích tăng lượt tương tác để... bán hàng là thuốc lá điện tử. Nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, Huấn đã gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm.