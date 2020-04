Phát lộ đường dây mua bán súng tự chế qua mạng xã hội

Công an tỉnh Thái Bình ngày 2-4 thông tin ban đầu về việc, CQĐT Công an huyện Hưng Hà phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng đường dây mua bán linh kiện, súng tự chế qua mạng xã hội.

Tang vật bị thu giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện Trần Văn Nhu (SN 1990, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) đang lắp đặt các phụ kiện khẩu súng săn mà Nhu khai là đặt mua qua mạng xã hội với giá 4,9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ nhóm 4 đối tượng có hành vi bán linh kiện vũ khí (súng hơi) cho Trần Văn Nhu, gồm: Trần Kim Cương (SN 1996), Nguyễn Thanh Duy (SN 1996), Nguyễn Văn Đại (SN 1995) và Vương Đăng Kiên (SN 1995), đều quê quán tại xã Đại Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Kiểm tra ngôi nhà ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Nguyễn Thanh Duy thuê, lực lượng Công an thu giữ 300kg linh, phụ kiện vũ khí tự chế, gồm 1 khẩu súng đã lắp ráp hoàn thiện, cùng nòng súng, khung súng, báng súng, ống nhòm, bình nạp khí, ống giảm thanh...Vụ việc đang được CQĐT củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.