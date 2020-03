Phạt lái xe 4 triệu đồng vì chở công nhân đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Ngày 31-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt đối với lái xe điều khiển xe ô tô khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A vào đêm 27/3 vừa qua.



Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh chiếc xe ô tô khách đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng đêm tối. Hành vi của lái xe khách này đã gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác tham gia giao thông trên đường.

Chiếc xe ô tô khách đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác trên đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ lái xe vi phạm là Lê Đình Dũng (47 tuổi, trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Lực lượng CSGT đã mời lái xe này lên làm việc, lập bản bản xử lý.

Tại Cơ quan Công an, lái xe Lê Đình Dũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lái xe tường trình điều khiển xe khách biển số 36B-033.73, chở công nhân đi theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An. Khi đi đến địa phận xã Trúc Lâm (huyện Tĩnh Gia), do muốn "tiết kiệm" đường nên lái xe đã điều khiển phương tiện đi vào làn đường ngược chiều. Quãng đường lái xe đi ngược chiều dài khoảng 50m.



CSGT đã lập biên bản xử phạt lái xe với số tiền 4 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 3 tháng. Đây không phải là lần đầu tiên các lái xe ngang nhiên bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên cao tốc hoặc đường Quốc lộ. Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.