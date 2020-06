Phát huy sức mạnh mô hình "tổ công tác 141 trên sông" chặn đánh "cát tặc"

Nhiều vụ vi phạm, đối tượng khai thác cát trái phép bị Công an Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian qua

Hình thành cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, những năm qua, CATP Hà Nội đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng ngừa và đấu tranh, như tham mưu UBND thành phố thành lập các đoàn thanh tra liên ngành, tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác trái phép cát; các bên bãi tập kết, trung chuyển, tiêu thụ vật liệu xây dựng không đúng quy định;

Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để đánh giá đúng thực trạng tình hình và bàn về chủ trương, giải pháp cũng như các đối sách phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này. Đặc biệt đã nhân rộng, phát triển “mô hình 141 trên sông”, huy động các lực lượng gồm Hình sự, Kinh tế, Môi trường, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện, thị xã để tạo thế trận vững chắc, với lực lượng đủ mạnh, chủ động tấn công, trấn áp, bắt giữ xử lý đối tượng.

Công an Hà Nội đồng thời phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh giáp ranh trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng; tuần tra, kiểm tra, mật phục, vây bắt, xử lý các hành vi vi phạm...

Hướng đến mục tiêu “triệt tận gốc” hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác trinh sát, điều tra cơ bản, nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm vững quy luật hoạt động, vây bắt đồng loạt, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ tang vật trên tàu, thuyền và bến bãi, sổ sách, hóa đơn, chứng từ... củng cố chặt chẽ hồ sơ, tài liệu chứng cứ phối hợp với các ngành tư pháp để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Nhận thức rõ hệ lụy, sự nguy hiểm của hành vi khai thác cát trái phép

Chia sẻ về kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm này, Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CATP Hà Nội cho rằng, lực lượng Công an cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về hoạt động khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản là hành vi nguy hiểm, gây hệ lụy và hậu quả khôn lường đối với môi trường và ANTT trên địa bàn. Vì vậy, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hoạt động này cần phải tiến hành bài bản, kiên quyết nhưng thận trọng, bảo đảm tuyệt đối bí mật, bất ngờ mới phát huy được hiệu quả.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương là tiền đề, chỗ dựa vững chắc, yếu tố quyết định đến hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với hoạt động này.

Cùng với đó, bản lĩnh, trình độ, năng lực, phẩm chất, lối sống của cán bộ trực tiếp tham gia công tác trên lĩnh vực này là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Do vậy, cần lựa chọn cán bộ có đủ bản lĩnh vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, năm vững pháp luật, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm để sắp xếp bố trí công tác.

Bên cạnh đó, trách nhiệm, sự tham gia phối hợp của các sở, ngành và chính quyền các cấp; công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, các đơn vị từ Bộ đến địa phương là một trong những yếu tố quan trọng, then chốt bảo đảm hiệu quả trong công tác đấu tranh xử lý đối với hoạt động này, như Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội với 8 tỉnh giáp ranh từ năm 2016, hiện vẫn đang phát huy hiệu quả.

Ngoài ra CATP Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá đúng tình hình địa bàn, đối tượng, phát hiện kịp thời những sở hở, thiếu sót để có biện pháp, giải pháp khắc phục và đề ra những chủ trương, giải pháp sát hợp, có tính khả thi.

Sáu tháng đầu năm 2020, CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ xử lý 76 vụ khai thác cát trái phép; thu giữ 74 tàu, thuyền các loại và các phương tiện, công cụ liên quan; xử lý hành chính 63 vụ, xử phạt gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan Công an đã xác định, bắt giữ 4 ổ nhóm, khởi tố 18 bị can, bắt tạm giam 15 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân Thành phố để thống nhất quan điểm, đường lối xử lý vụ việc, vụ án, sớm đưa ra truy tố, xử lý trước pháp luật; đồng thời, mở rộng điều tra, xử lý bổ sung các tội danh có liên quan. Đây có thể nói là một trong những “điểm nhấn”, cách đi đúng hướng, cách làm sáng tạo thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt đánh tới cùng đối với loại tội phạm nguy hiểm này và xử lý kiên quyết “không có vùng cấm”, khiến tội phạm khiếp sợ, không dám hoạt động.