Phát hiện, xử lý hàng loạt cây xăng dầu vi phạm

ANTD.VN -Ngày 8-4, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hàng loạt cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh vì hành vi “Hoạt động không phép, kinh doanh xăng dầu ngoài hệ thống phân phối và bán giá chênh lệch cao hơn so với quy định”.

Theo đó, xử phạt Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Xăng dầu Bình An (xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) và DNTN Thương mại Trinh Nguyên (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) mỗi doanh nghiệp 50 triệu đồng, vì hành vi bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. DNTN Thương mại Trinh Nguyên M’Đrắk (xã Ea Trang, huyện M’Đrắk) bị xử phạt 50 triệu đồng vì đã có hành vi mua xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, Cục QLTT Đắk Lắk còn xử phạt, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn đối với 3 doanh nghiệp xăng dầu có trụ sở chính, chi nhánh ở huyện Ea Súp, Krông Năng và TP. Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, với hành vi bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân phân phối xăng dầu quy định, DNTN Thương mại Phương Bông (thôn 5, thị trấn Ea Súp) bị xử phạt 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thời hạn 2 tháng, kể từ ngày 24-3-2020 và buộc nộp lại số tiền 102.700 đồng do thu lợi bất hợp pháp mà có được.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của DNTN Thương mại Phương Bông (huyện Ea Súp) bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thời hạn 2 tháng

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Phương (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và Dịch vụ vận tải Minh Phương tại Đắk Lắk) bị xử phạt 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thời hạn 1 tháng, kể từ ngày 24-3-2020 và buộc nộp lại số tiền 19.920 đồng thu lợi bất hợp pháp mà có được; Cửa hàng số 5 tại xã Cư Né, huyện Krông Búk của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Sản xuất Thắng Thành (trụ sở tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng) bị xử phạt 50 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thời hạn 2 tháng, kể từ ngày 3-4-2020 và buộc nộp lại số tiền 647.000 đồng do thu lợi bất hợp pháp mà có được.

Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ - Sản xuất Thắng Thành (huyện Krông Búk) bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 2 tháng

Đặc biệt, Cục QLTT đã ra quyết định đình chỉ hoạt động xăng dầu có thời hạn đối với hai doanh nghiệp ở huyện Krông Pắc là DNTN Xăng dầu Bình Phương (thị trấn Phước An) và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 (thuộc Công ty TNHH Xăng dầu Cường An, xã Ea Phê).

Cụ thể, xử phạt DNTN Xăng dầu Bình Phương 60 triệu đồng vì hành vi kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực, đình chỉ hoạt động 3 tháng kể từ ngày 27-3 và buộc nộp lại số tiền hơn 98,2 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp mà có được.

Công ty TNHH Xăng dầu Cường An bị xử phạt 57,5 triệu đồng vì Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 đã có hai hành vi vi phạm là sử dụng cột đo xăng dầu không có Chứng chỉ kiểm định và kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực; đồng thời đình chỉ hoạt động 2 tháng kể từ ngày 3-4 và buộc nộp lại số tiền hơn 63,3 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp mà có được.

Cục QLTT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục chú trọng kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm ở lĩnh vực xăng dầu như lợi dụng tình hình dịch bệnh, sức mua tăng cao do nhu cầu mua xăng, dầu tưới cho cây trồng của người dân trên địa bàn trong mùa khô để đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng.