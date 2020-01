Phát hiện, xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18:56 26/01/2020 0 Vinh Nghĩa

ANTD.VN -Ngày 26 – 1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong đêm 30 Tết và ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng Công an toàn tỉnh ra quân đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo bình yên Nhân dân vui xuân đón Tết. Qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh.