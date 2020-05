Phát hiện vụ trồng hơn 1000 cây cần sa trong khu rẫy vắng

ANTD.VN -Ngày 14 – 5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ trồng hơn 1000 cây cần sa trong khu rẫy vắng ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar.

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 13 – 5, Công an xã Ea Kuêh phối hợp với đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Cư M’gar phát hiện tại rẫy cà phê của gia đình ông Phan Việt Nam (SN 1953) tại khu vực Buôn Dao, xã Ea Kuêh có trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa. Qua kiểm tra tại khu rẫy trên cơ quan Công an phát hiện 1082 cây cần sa có chiều cao từ 30 cm đến 150 cm.

Số cây cần sa phát hiện tại vườn nhà ông Nam

Quá trình làm việc, bước đầu ông Nam khai nhận được một người cho một số hạt giống nói về trồng rồi lấy lá để cho gà, vịt ăn phòng chống bệnh. Sau đó ông Nam đã trồng toàn bộ số cây cần sa trong đất rẫy của gia đình.

Cơ quan Công an làm việc với ông Nam

Sau đó, ông có biết đây là cây cần sa nhưng vì có nuôi nhiều gà, vịt nên ông Nam vẫn tiếp tục trồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng ông Nam đã chia ra nhiều đám nhỏ trồng xen kẽ trong rẫy cà phê cách xa nhau để chăm sóc và thu hoạch cây cần sa.