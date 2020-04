Phát hiện vụ tập kết hàng chục nghìn sản phẩm vật tư y tế ‘có vấn đề’

ANTD.VN - Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội phối hợp cùng đội QLTT số 26 – Cục QLTT TP. Hà Nội kiểm tra kho hàng tập kết số lượng lớn sản phẩm, vật tư y tế “có vấn đề”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hà Nội về tăng cường các biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm liên quan đến dịch Covid-19, Công an quận Hà Đông đã quán triệt sâu rộng đến các đội nghiệp vụ và Công an phường trên địa bàn.

Lực lượng CSKT CAQ Hà Đông kiểm tra kho chứa sản phẩm "có vấn đề"

Qua đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận phát giác dấu hiệu bất thường tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ Hưng Thịnh Phát (trụ sở chính ở ngõ 8 đường Quang Trung, phường La khê; địa điểm kho tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông).

Ngày 10-4, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội QLTT số 26 tiến hành kiểm tra địa điểm trên; bước đầu phát hiện dấu hiệu nghi vấn và lập biên bản đối với số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu bất thường, gồm: 110.450 chiếc khẩu trang chống bụi 3 lớp KT5 nhưng không ghi tên và địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm với hàng hóa; 14.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn "Look atMe" nhưng không ghi tên và địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm với hàng hóa; 4.100 bộ quần áo bảo hộ vải không dệt, không có nhãn hàng hóa theo quy định; 600 chiếc kính đeo mắt bảo hộ không có nhãn.

Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty xuất trình đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê gia công, hóa đơn nguyên liệu vải không dệt, nhưng chưa có công bố chất lượng sản phẩm. Bà Phạm Thu Trang (SN 1983, trú tại quận Hà Đông), chủ số hàng trên tường trình mua nguyên liệu, thuê gia công và thu mua những mặt hàng vật tư, sản phẩm y tế để bán kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để giải quyết theo quy định pháp luật.