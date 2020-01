Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn

13:38 14/01/2020

ANTD.VN -Ngày 14 – 1, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bàn giao một vụ tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ cho phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.