Phát hiên nhiều thùng phuy nghi chứa chất bẩn độc hại bên bờ sông Hồng

ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội chiều 15-3 cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm đối tượng tập kết, vứt nhiều thùng phuy nghi chứa chất bẩn độc hại tại bờ đê sông Hồng, thuộc khu vực xã Vạn Phúc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-3, Công an xã Vạn Phúc nhận được phản ánh của người dân về việc phát hiện khoảng 12 thùng phuy bên khu vực đê sông Hồng.

Khu vực phát hiện số thùng phuy nghi chứa chất bẩn độc hại

Qua kiểm đếm, cơ quan Công an phát hiện có 12 thùng phuy, bên trong chứa dung dịch. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời lấy các mẫu để gửi giám định phục vụ công tác điều tra, xử lý. Cho đến chiều nay 15-3, cơ quan Công an đưa số thùng phuy trên về nơi tập kết đảm bảo an toàn cho môi trường.

CAH Thanh Trì cũng đã chủ động phối hợp với ban ngành chức năng huyện Thanh Trì tiến hành tẩy khử vị trí để các thùng phuy, tránh động vật chăn thả tiếp xúc phải.