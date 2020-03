Phát hiện nhiều nhóm thanh niên thuê 6 phòng nghỉ sử dụng ma túy

ANTD.VN - Qua kiểm tra, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát hiện tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tiền Phong có nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 0h10 ngày 26-3, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an xã Tiền Phong kiểm tra nhà nghỉ Tùng Lâm ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện tại phòng 301 có 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy tổng hợp).

Nhà nghỉ Tùng Lâm, nơi các nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Qua đấu tranh, các đối tượng Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Thọ, Trần Ngọc Sơn (đều SN 1991 và cùng trú tại TP Bắc Giang) khai nhận khoảng 23h ngày 25-3, sau khi uống rượu, cả nhóm đã góp tiền mua ma túy rồi đi taxi đến nhà nghỉ Tùng Lâm thuê phòng để sử dụng. Trên đường đi, các đối tượng gọi điện rủ 3 nữ tiếp viên đến sử dụng cùng.

Tiếp tục kiểm tra phòng 203 của nhà nghỉ Tùng Lâm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ) đang sử dụng ma túy; thu giữ 3 gói nhỏ chứa chất màu trắng, 2 viên nén màu hồng (đều là ma túy tổng hợp).

Kiểm tra tại các phòng 303, 402, 403 và 501 của nhà nghỉ này, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ thêm 16 đối tượng có biểu hiện vừa sử dụng trái phép chất ma túy. Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định 18/28 đối tượng có phản ứng dương tính với ma túy; trong đó cả 6 đối tượng ở phòng 301 đều dương tính. Vụ việc đang được Công an huyện Yên Dũng điều tra, xử lý.