Phát hiện một điểm chuyên chế tạo súng, đạn tự chế

ANTD.VN - Ngày 2-7, Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá điểm chuyên chế tạo súng và đạn tự chế, triệu tập 1 đối tượng lên làm việc và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng cùng các tang vật bị thu giữ

Trước đó, ngày 1-7, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Văn Vượt (SN 1962, trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa). Tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc chế tạo súng, đạn.



Tại cơ quan công an, bước đầu Lương Văn Vượt khai nhận trước nhu cầu sử dụng súng tự chế của người dân trên địa bàn để săn bắn, bảo vệ nương rẫy, Lương Văn Vượt đã mua các bộ phận dùng để chế tạo súng và mua bi sắt, các tiền chất thuốc nổ để bán cho người dân. Mỗi khẩu súng tự chế đối tượng bán với giá 500.000 đồng và bi sắt bán với giá 20.000 đồng/100g.