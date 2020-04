Phát hiện ‘lái súng’ tự chế khủng tại Bắc Giang

Như ANTĐ thông tin, khoảng 14h30 ngày 21-4, tại khu vực thôn Tân An, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên phối hợp với Công an xã Lam Cốt phát hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1984, trú ở thôn Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Đối tượng Tô Văn Quân cùng số linh kiện tại nhà

Lực lượng chức năng xác định Tú đang tàng trữ 1kg đạn chì. Kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Tú, cơ quan Công an phát hiện thu giữ thêm 70 kg đạn chì và hơn 500 linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế (dạng súng hơi) các loại.

Tiếp tục mở rộng vụ việc, Công an huyện Tân Yên kiểm tra và phát hiện tại nhà Tô Văn Quân (SN 1985) ở phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam đang tập kết 440 linh kiện súng, 218 hộp đạn chì, 12 gói hàng chứa đạn chì và linh kiện súng.

Một góc "kho" súng tự chế và linh kiện tại nhà Quân

Đối tượng Quân khai nhận đặt mua số hàng hoá trên qua mạng Internet, sau đó lập các tài khoản zalo, youtube để rao bán. Được biết, mỗi khẩu súng được lắp ráp thành phẩm, các đối tượng thu lợi bất chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trước đó, trong 2 ngày 19 và 20- 4, Công an huyện Tân Yên cũng đã phát hiện 2 vụ tàng trữ linh kiện súng. Công an huyện Tân Yên đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.