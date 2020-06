Phát hiện khách Trung Quốc trong phòng VIP của quán karaoke

Lực lượng chức năng lập biên bản tại quán karaoke hoạt động vi phạm

Đêm 1-6, thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vũ trường, karaoke trên địa bàn thành phố, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH – CATP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Lão đã kiểm tra hành chính quán karaoke “Duy Hùng” (địa chỉ Quốc lộ 10, thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão).

Tại 5 phòng VIP của quán karaoke, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng gần 30 khách hát và nhân viên phục vụ, trong đó có 1 người quốc tịch Trung Quốc.

Đại diện cơ sở kinh doanh là Nguyễn Văn Khánh (SN 1987), xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cũng thừa nhận lỗi vi phạm dù đã nhận được thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền, song vì lợi nhuận vẫn cố tình nhận khách vào hát. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH – CATP đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an huyện An Lão giải quyết.