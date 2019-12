Phát hiện hơn 1 tấn trứng non, vịt thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn

ANTD.VN - Khoảng 300 kg trứng non và hơn 900 kg vịt đã thịt, không đủ giấy tờ chứng minh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được tập kết tại 1 kho xưởng, trong tủ bảo ôn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thực phẩm có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh

Khoảng 10h30 sáng 21-12, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 11 – Cục QLTT Hà Nội, bất ngờ kiểm tra địa chỉ 34 đê quai phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Tại đây, có 1 kho xưởng với nhiều tủ bảo ôn, chứa đựng 300 kg trứng non và 902 kg vịt đã thịt, không có giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chủ số hàng trên là Nguyễn Như Mai (SN 1969, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội). Bước đầu, người này khai nhận thu mua vịt, trứng non ở Quảng Ninh, chuyển về tập kết tại kho rồi bán cho các nhà hàng. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.