Phát hiện hàng loạt địa chỉ đóng gói găng tay cao su mập mờ về chất lượng

Găng tay cao su vứt đống dưới sàn nhà, chuẩn bị được đóng hộp thành găng tay y tế được phát hiện tại khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình)

Sáng 1-8, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (QLTT- Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương), Cục QLTT Hòa Bình phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công Thương) kiểm tra đột xuất Công ty CP đầu tư may mặc V-Link (Công ty V-Link), do ông Nguyễn Huy Tân làm Giám đốc, địa chỉ tại khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Huy Tân cho biết, Công ty V-Link cho Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng BM (Công ty BM) do bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ tại số 43, Biệt thự Lâm viên 2, KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội thuê địa điểm làm xưởng sản xuất và không biết gì hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của bà Hoa.

Ông Nguyễn Huy Tân xuất trình cho đoàn kiểm tra Hợp đồng thuê nhà xưởng thời hạn 2 năm kể từ ngày 7-4-2020.

Thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Quyền- Giám đốc phụ trách, đại diện Công ty BM trực tiếp làm việc với đoàn. Xưởng sản xuất trên tầng 2 của Công ty đang hoạt động sản xuất khẩu trang bán thành phẩm.

Ngoài ra, có một số lượng hộp khẩu trang đã thành phẩm mang nhãn hiệu khẩu trang y tế cao cấp The World (TW) 4 lớp loại 50 chiếc/hộp; hộp khẩu trang cao cấp The World (TW) 4 lớp (50 chiếc/hộp); hộp khẩu trang 4 lớp HAPAPOLO loại 50 chiếc/hộp; hộp Khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu An Lành Mask, loại 50 chiếc/hộp; hơn 2.000 vỏ hộp găng tay cao su nhãn hiệu S63; hộp găng tay S63 đã thành phẩm ghi chữ “Made in Việt Nam” của Công ty CP Quốc tế Royal Việt Nam, địa chỉ văn phòng giao dịch tại số 20 khu villa 2 Huyndai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội; thùng cát tông nhãn hiệu S63 và số lượng khẩu trang chưa thành phẩm chuẩn bị đóng bao đem đi tiêu thụ.

Kho hàng găng tay cao su chưa xuất trình được giấy tờ bị phát hiện

Đặc biệt tại xưởng sản xuất khẩu trang, công nhân tại xưởng đang phân loại và trực tiếp đóng gói găng tay cao su đã qua sử dụng. Hầu hết số găng tay này đều ở dạng rời, không được bảo quản và đóng gói, được đổ thành đống lên sàn xưởng.

Mở rộng kiểm tra tại nhà xưởng này, đoàn kiểm tra phát hiện 1.552kg găng tay cao su đã phân loại và chưa phân loại; 8 bao tải găng tay thành phẩm; 31 bao tải khẩu trang thành phẩm và 24 bao tải khẩu trang chưa thành phẩm; 154kg vỏ bao găng tay y tế; 2.409 chiếc hộp đựng găng tay y tế loại 100 chiếc/hộp, 4 máy cắt bán tự động, 39 máy dập quai khẩu trang loại 4 quai, 2 quai và quai đơn, 2 máy sản xuất khẩu trang.

Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) đã lấy 1 mẫu khẩu trang thành phẩm và 3 mẫu găng tay để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Tại nhà xưởng này còn một kho chứa nguyên liệu để phục vụ sản xuất chưa tiến hành kiểm đếm bên trong vì lý do khách quan.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên, ông Trần Văn Quyền chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ và niêm phong xưởng sản xuất, phòng làm việc, máy móc, vỏ bao bên trong để đảm bảo cho việc xác minh làm rõ.

Mở rộng vụ việc, Tổng cục QLTT tiếp tục chỉ đạo Đội QLTT số 8 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra tại số 43, Biệt thự Lâm viên 2, KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn găng tay cao su đang được chất đầy nhà và có một số nhân viên đang phân loại găng tay cái nào cũ cho vào tái chế, cái nào mới cho đi hấp lại để bán, nhưng chưa bán ra thị trường.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Trịnh Thị Lý- Giám đốc Công ty CP Hoàng Long Bắc Kạn đã xuất trình Hợp đồng thuê nhà của bà Nguyễn Thị Hoa, ký ngày 29-6-2020 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Hoàng Long Bắc Kạn, địa chỉ tại thôn Nà Cao, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Tại đây, đoàn kiểm tra đã kiểm đếm được 9,5 tấn găng tay cao su. Ngày 2-8, đoàn kiếm tra tiếp tục kiểm đếm, ước tính số lượng hàng hóa khoảng trên 15 tấn.

Trong khi đó, tại một địa điểm khác tại quận Hà Đông, Tổng cục QLTT đã tiếp tục chỉ đạo Đội QLTT số 26 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra Công ty CP Quốc tế Royal Việt Nam, số 20, khu villa 2, Huyndai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Kết quả, đội QLTT số 26 đã tạm giữ 24.000 chiếc găng tay cao su do chưa xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm và vi phạm về nhãn, 142 kg găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã lấy 1 mẫu giám định chất lượng.

Cũng liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại Công ty CP thiết bị y tế Đại Dương Xanh, địa chỉ tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Hưng Yên) phát hiện tại kho của Công ty có 504.000 chiếc găng tay S63 đóng hộp (10 hộp/thùng) mỗi thùng 1.000 chiếc và gần 100 hộp găng tay S63, Made in Việt Nam đã thành phẩm, của Công ty CP Quốc tế Royal Việt Nam; gần 30.000 vỏ hộp cát tông có in chữ S63, Royal Việt Nam.

Đáng chú ý, tại kho hàng này, ngoài việc tại kho có chứa găng tay S63 thành phẩm và ngoài vỏ hộp tương tự như tại xưởng bà Hoa thuê tại khu Công nghiệp Lương Sơn, đoàn kiểm tra của Tổng cục QLTT còn phát hiện có vỏ hộp găng tay S63, Made in Malaysia.

Vụ việc phức tạp này hiện đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.