Phát hiện gần 350 con lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ

Kiểm soát chặt hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm

Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21-4, Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT Quảng Bình nhận được nguồn tin báo về xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-334.86 và 38C-132.08 có vận chuyển lợn chưa qua kiểm dịch động vận từ tỉnh Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Đội trưởng Đội QLTT số 3 đã phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin trên.

Đến ngày 22- 4, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Bình phối hợp với đoàn liên ngành kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình và Đội QLTT số 5 đã tổ chức đón dừng và kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với phương tiện vận tải là xe ô tải mang BKS 37C-334.86 và 38C-132.08.

13 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình (địa chỉ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), đội QLTT số 3 và Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Quảng Bình phối hợp với đoàn liên ngành kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình đã đón dừng phương tiện vận tải là xe ô tải mang biển kiểm soát 37C-334.86 do ông Nguyễn Tất Hiền, sinh năm 1982, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển và xe ô tô tải BKS 38C-132.08 do ông Lê Duy Khiêm, sinh năm 1993 địa chỉ xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển để kiểm tra hàng hóa được vận chuyển trên xe.

Đội QLTT số 3 đã tiến hành khám đối với phương tiện vận tải là xe ô tải nêu trên. Qua quá trình khám phương tiện vận tải, Đội QLTT số 3 phát hiện xe 2 ô tải trên có vận chuyển tổng cộng 342 con lợn (lợn đang còn sống), trong đó: xe ô tô tải mang BKS số 37C-334.86 vận chuyển 153 con lợn; Xe ô tô tải mang BKS số 38C-132.08 vận chuyển 189 con lợn. Trị giá tang vật ước tính hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 lái xe đều không xuất trình được hồ sơ, thủ tục kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/62016 của Bộ NN&PTNT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Đồng thời qua đấu tranh, 2 tài xế khai báo số lợn nêu trên được vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang trên đường ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đội trưởng Đội QLTT số 3, Cục QLTT Quảng Bình đã làm thủ tục chuyển giao cho chốt kiểm dịch động vật Bắc Quảng Bình trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình xử lý theo quy định.

Hiện tại, giá lợn hơi đang tăng cao chóng mặt. Lợi dụng diễn biến này, nhiều đối tượng đưa mặt hàng này từ bên ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Nguồn hàng này không chỉ khiến thị trường trong nước khó kiểm soát mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.