Phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú trái phép

ANTD.VN - Ngày 31-7, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt Lưu Văn Ba (SN 1990), trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi cho 5 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Đối tượng Ba và những người lưu trú trái phép

Trước đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, phát hiện xử lý vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Công an huyện Việt Yên đã tiến hàng kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng 5 người Trung Quốc tại một nhà nghỉ.

Qua điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Ba, là người liên quan vụ việc này.

Ngay sau đó, Công an huyện Việt Yên đã đưa 5 người nói trên đến cơ sở cách ly của huyện để xét nghiệm, phòng chống dịch Covid-19, đồng thời chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Lưu Văn Ba đã trực tiếp liên lạc, nhận tiền của 5 người Trung Quốc trên. Sau đó Ba tổ chức thuê xe ôtô đến tỉnh Lào Cai đón họ về nhà nghỉ tại địa bàn huyện Việt Yên, thuê phòng để lưu trú tại đây.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Văn Ba về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.