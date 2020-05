Phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép 23 tháng với lái xe dương tính ma túy

ANTD.VN - Ngày 17-5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 1) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, Đội 1 đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, chở hàng quá tải, quá khách, chạy quá tốc độ quy định... được tập trung xử lý nghiêm.

Bên cạnh việc kiểm soát cồn, Đội 1 đã phối hợp với Trung tâm giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thực hiện kiểm tra ma túy đối với lái xe bằng hình thức xét nghiệm nhanh qua nước tiểu.

Lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện lái xe dương tính với ma túy

Trong quá trình TTKS, chiều cùng ngày lực lượng Đội 1 đã phát hiện một lái xe sử dụng ma túy. Khi dừng và kiểm tra xe ô tô đầu kéo container biển số 15C 183.XX do Vũ Đ.L (sinh năm 1990, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, mẫu xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính với ma túy.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chuyển mẫu xét nghiệm của lái xe L về Trung tâm giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự để xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với ma túy.

Căn cứ kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Đội 1 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe Vũ Đ.L vi phạm quy định điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy theo điểm c khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cục CSGT cũng ra quyết định tạm giữ xe ô tô đầu kéo do L điều khiển.



Với hành vi vi phạm này, lái xe Vũ Đ.L sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.