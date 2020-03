Phạt 3 triệu đồng lái xe tải để rơi vật liệu xuống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

ANTD.VN - Cục CSGT, bộ Công an cho biết: Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) vừa lập biên bản xử lý trường hợp lái xe tải để rơi vật liệu xuống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lái xe vi phạm bị CSGT xử phạt là Hoàng Văn Đ. (SN 1988), quê ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, khoảng 11h50 phút ngày 13-3, lái xe Hoàng Văn Đ điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 29C-401.XX, kéo rơ - moóc biển số 29K-023.XX, chở vật liệu đến Km 54 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hà Nội do không có mui, bạt che đậy đã để rơi vật liệu xuống đường, gây mất an toàn giao thông. Rất may không có vụ tai nạn giao thông đáng tiếc nào xảy ra.

CSGT lập biên bản xử phạt lái xe tải vi phạm

Vụ việc trên đã được camera hành trình của một xe đi sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhanh chóng nắm bắt nguồn tin của nhân dân phản ánh về tình trạng mất TTATGT trên tuyến, lực lượng CSGT Đội 2 đã xác minh làm rõ vụ việc. Đến sáng 19-3, lái xe Hoàng Văn Đ đã đến trụ sở Đội 2 làm việc.

Tại đây, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm nữa, trước khi tham gia giao thông, sẽ chú ý các điều kiện an toàn.



Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 - Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe Đ sẽ bị phạt phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi "Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi".