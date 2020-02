Phạt 17 triệu đồng lái xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc

ANTD.VN - Ngày 2-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với lái xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 10h50 phút ngày 1-2, lái xe Lê Văn H (trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 15C 111.21 kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 15R 07850 đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, từ km 50 đến km 49 hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Vụ việc đã được hệ thống camera của đơn vị quản lý đường cao tốc ghi lại được và thông báo cho Đội 2 tiến hành xử lý theo quy định.

Chiếc xe ô tô đi lùi trên cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Hành vi của lái xe đã khiến những người tham gia giao thông trên đường cao tốc không khỏi bất bình, lo lắng. Nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng từ vi phạm trên có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại cơ quan Công an, lái xe H thừa nhận vi phạm của mình và đưa ra lý do là thiếu quan sát nên đi qua nút giao, nên phải lùi lại. Lái xe H biết hành vi lùi xe trên cao tốc của mình là sai, nhưng vẫn thực hiện do phải trả hàng gấp. Đội 2 đã lập biên bản về hành vi vi phạm của lái xe H và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi vi phạm của lái xe H bị phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 06 tháng.