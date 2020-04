Phá ổ nhóm cung cấp ma túy toàn nhân viên lễ tân nhà nghỉ

ANTD.VN - Đổ lỗi vắng khách lưu trú do dịch Covid-19, nhóm 3 đối tượng là nhân viên lễ tân nhà nghỉ ở Đồ Sơn, Hải Phòng đã kiêm thêm “nghề” bán ma túy.

Ngày 28-4, Công an TP. Hải Phòng thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, do CQĐT Công an quận Đồ Sơn thực hiện.

Các đối tượng trong vụ án

Cụ thể, qua quá trình trinh sát, tổ công tác thuộc Đội CSĐT về Hình sự, Kinh tế và Ma túy – Công an quận Đồ Sơn phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng nghi vấn bán lẻ ma túy. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng này có nghề chính là lễ tân nhà nghỉ. Xác lập kế hoạch đấu tranh, cơ quan Công an dựng được 2 đối tượng chính, gồm: Bùi Trọng Tuấn (SN 1999, trú ở huyện Kiến Thụy, Hải Phồng); Đào Việt Trung (SN 1999, trú ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), đều làm lễ tân tại nhà nghỉ thuộc khu 2, Vạn Hương.

Tối 15-4, lực lượng Công an mật phục, bắt quả tang Tuấn và Trung đang dừng xe tại khu vực ngã ba Quán Ngọc, phường Ngọc Xuyên để chuẩn bị giao “hàng”; thu giữ tang vật 8 viên ma túy tổng hợp.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an làm rõ và bắt giữ đồng phạm của nhóm Tuấn, Trung là Dương Hồng Phong (SN 2000, trú ở huyện Tiên Lãng), cùng làm lễ tân tại nhà nghỉ thuộc khu 2, Vạn Hương. Vụ án đang được điều tra mở rộng.