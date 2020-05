Phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tỷ đồng tiền giả

ANTD.VN - Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này đã tiêu thụ được gần 1 tỷ đồng tiền giả, tại 38 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngày 7-5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã phá triệt phá thành công đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả tại địa bàn và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng chính và tang vật vụ án mua bán, sản xuất tiền giả

Chuyên án khởi phát từ việc ngày 7-4, tổ công tác Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát hiện quả tang đối tượng Đỗ Mạnh Tường (20 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đang tiêu thụ tiền giả. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 8 triệu đồng tiền giả.

Qua đấu tranh, đối tượng Tường khai nhận trước đó đã sử dụng tiền giả mua được chiếc điện thoại di động để sử dụng. Đáng chú ý, tiền giả Tường có được là do mua của Trần Hoàng Anh (18 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), thông qua mạng xã hội.

Mở rộng điều tra, ngày 17-4, cơ quan Công an làm rõ 2 đối tượng có vai trò chính trong đường dây phạm tội này, gồm Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi) đều trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Quá trình thực hiện biện pháp tố tụng đối với Tác và Phương tại địa điểm các đối tượng sản xuất tiền giả (xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ), lực lượng chức năng thu giữ 41 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng và tang vật để sản xuất tiền giả như giấy in, máy, mực in, phôi tiền, máy cắt giấy…

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Nguyễn Văn Tác mua sắm thiết bị để làm tiền giả, rồi bàn bạc với Cao Văn Phương kế hoạch sản xuất, và rao bán tiền giả trên mạng. Cho đến khi bị bắt, nhóm này đã tiêu thụ được gần 1 tỷ đồng tiền giả cho hơn 100 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Vụ án đang được điều tra mở rộng.