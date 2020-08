Phá đường dây ma túy cực 'khủng', thu 120 kg ma túy tổng hợp cùng 19 bánh heroin

Tối 2-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đoàn 3 BTL Bộ đội biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Số tang vật bị thu giữ

Đường dây ma túy này do đối tượng người Trung Quốc, Hàn Quốc điều hành. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ lượng lớn ma tuý tại nhiều địa điểm.

Các tổ công tác đã thực hiện khám xét 11 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại (ma túy đá, Ketamin, thuốc lắc), bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác.

Như ANTĐ thông tin, trước đó, rạng sáng ngày 19-7, tại khu vực cảng Cát Lái, các đơn vị trên đã tiến hành khám xét khẩn cấp container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá Granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng để đưa xuống tàu tới cảng INCHEON của Hàn Quốc và thu một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá gồm 40 kg ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng (trong đó, có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam).

Qua điều tra, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy này được các đối tượng đưa ma tuý từ Campuchia tập kết về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam và ngụy trang cất giấu ma túy trong các lô hàng đá Granit xuất khẩu đến nước thứ 3 tiêu thụ.

Đây là chuyên án điển hình triệt phá, bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý lớn từ Campuchia về Việt Nam để xuất khẩu trái phép qua Hàn Quốc, tóm gọn nhiều đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển tiêu thụ ma túy. Đồng thời, truy xuất được nguồn gốc ma túy của đường dây lần đầu tiên của người Hàn Quốc và người Trung Quốc “núp bóng” vật liệu xây dựng xuất ra nước ngoài.