Phá đường dây buôn ma túy của những kẻ ‘đầy mình’ tiền án

Công an TP. Hải Phòng ngày 10-5 thông tin ban đầu về kết quả đấu tranh, bóc gỡ đường dây phạm tội về ma túy, do Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Vĩnh Bảo thực hiện.

Các đối tượng chính trong vụ án và tang vật bị thu giữ

Ban chuyên án đã thu giữ hơn 2,6 kg ma túy dạng “đá”, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng: Hoàng Thị Chầm (SN 1974, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; có 1 1 tiền án về tội vận chuyển, lưu hành tiền giả); Hoàng Quốc Toản (SN 1964, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; có 1 tiền về tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Trần Thị Bích Liên (SN 1981, trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định; có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2016); Nguyễn Quang Vỹ (SN 1968, trú tại Trực Ninh, tỉnh Nam Định; có 2 tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy); và Đoàn Văn Thìn (SN 1955, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh về nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy liên tỉnh, khoảng 0h15 ngày 8-5, tại khu vực ngã ba Khu Công nghiệp Tân Liên, lực lượng chức năng bí mật bao vây 2 hai chiếc xe ô tô đỗ gần nhau, có dấu hiệu giao dịch ma túy.

Đúng thời điểm đối tượng Chầm mở cửa xe, xách theo 1 túi nilon giao cho “đối tác” rồi quay lại, các mũi trinh sát ập đến, nhanh chóng khống chế các đối tượng. Kiểm tra tại sàn xe nơi Liên ngồi có 1 túi nilon màu xanh, trong đó có 3 bọc nilon chứa chất tinh thể màu trắng; trong túi xách Chầm mang theo có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Số tang vật trên qua giám định là hơn 2,6 kg ma túy dạng “đá”.

CQĐT đã xác định được vai trò của từng đối tượng trong đường dây tội phạm này, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.