Phá đường dây buôn hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp giấu trong thuốc tân dược

ANTD.VN - Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý rất lớn, thu 35.000 viên ma tuý tổng hợp, trọng lượng hơn 9,2kg. Đường dây này được xem là tổng đại lý chuyên phân phối ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này là giấu ma tuý trong lô thuốc tân dược, đóng kín nguyên đai, nguyên kiện. Các đối tượng điều hành đường dây này thông qua 1 công ty chuyển phát nhanh có đại lý tại Đức để vận chuyển ma tuý về Việt Nam. Ma tuý được bọc lót nguỵ trang trong các hộp thuốc tân dược, dán nguyên tem rồi chuyển về Việt Nam.

Hai trong số các đối tượng của đường dây ma túy bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ



Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Sáng, SN 2003, trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Sáng điều hành các "chân rết" đều là trẻ vị thành niên đi vận chuyển ma tuý đến các điểm tiêu thụ.

Địa bàn phân phối của chúng là tất cả các tỉnh từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đáng nói, các đối tượng thường xuyên thay đổi nhà thuê, và chỉ bán số lượng lớn, từ 1.000 viên ma tuý trở lên, không bán lẻ.

Hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp bị thu giữ



Vào lúc 9h45 phút ngày 22-6, tại ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, các trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Lộc, SN 2003 và Phan Công Dũng, SN 2005, cùng trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma tuý.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tổng 35.000 viên ma tuý tổng hợp loại MDMA. Mở rộng đấu tranh, lực lượng Công an quận Hoàng Mai phối hợp với lực lượng Hải Quan thu giữ thêm hơn 7kg ma tuý nữa tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá, Bình Dương...Vụ án đang được điều tra mở rộng.