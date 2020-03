"Ông trùm" nuôi 30 đàn em chuyên cho vay lãi với giá cắt cổ

Ngày 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen” chuyên hoạt động trên địa bàn TP. Vinh. Cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ Nguyễn Trọng Dương kẻ cầm đầu đường dây này.



Theo đó, trong thời gian qua, Nguyễn Trọng Dương tổ chức cho vay, hỗ trợ tài chính với lãi suất từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương

Để phục vụ cho việc “làm ăn” của mình, Dương nuôi khoảng 30 đàn em. Khi đến hạn nhưng chưa thấy con nợ trả tiền, Dương sẽ huy động đàn em đến nhà đe dọa, uy hiếp.

Không những vậy, đối tượng này còn dùng thủ đoạn in hình ảnh các con nợ lên tờ rơi kèm theo lời đe dọa gửi đến gia đình và nơi làm việc của những người này.

Tại thời điểm Dương bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.