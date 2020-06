Ổ nhóm chuyên "hack" facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

15:58 01/06/2020 0 Hạ Linh

ANTD.VN - Ổ nhóm gây ra hơn 100 vụ “hack facebook”, sau đó lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước, vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị triệt phá...