Ổ bạc lưu động sử dụng bộ đàm cảnh giới Công an

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, hồi 14h40 ngày 28-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an xã Thái Sơn và Công an huyện An Lão bắt quả tang ổ bạc tại nhà Đặng Văn Sơn (SN 1981, xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Một số đối tượng có hành vi đánh bạc bị bắt quả tang

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khoảng 40 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, do Đặng Văn Sơn cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, nhóm đối tượng này chuyên tổ chức hoạt động cờ bạc liên tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh, và tại nhiều quận, huyện ở Hải Phòng. Thủ đoạn của nhóm tổ chức là lựa chọn địa hình phức tạp, hiểm trở; sử dụng bộ đàm để cảnh giới lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đang đấu tranh, mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.