Nuôi ăn ở, cò mồi rút chênh hàng trăm triệu đồng tiền mua bán thận

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT, CAQ Hà Đông, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, HKTT tại Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người quy định tại Điều 154 Bộ Luật hình sự.

Hùng khai nhận hành vi vi phạm trước cơ quan Công an



Thông qua công tác quản lý địa bàn cũng như được nhân dân cung cấp thông tin, CAQ Hà Đông phát hiện một nhóm người thường xuyên ăn ở tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán thận.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc cần phải được ngăn chặn và điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Ban chỉ huy CAQ Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Ban chuyên án được thành lập quy tụ những điều tra viên, trinh sát dầy dặn kinh nghiệm. Sau khoảng 3 tháng tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 17-6, CAQ Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng- “trùm” mua bán thận tại khu vực Hà Đông.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận do không có công ăn việc làm nên khoảng tháng 6/2019 đã đến khu vực bệnh viện Quân y 103 để xin vào làm công trình đang xây dựng tại khu vực này. Trong quá trình làm việc tại đây, qua tìm hiểu Hùng nhận thấy có nhiều người đang bị suy thận có nhu cầu ghép và cũng có nhiều người do hoàn cảnh khác nhau muốn bán thận để lấy tiền.

Phải mất nhiều tháng trời, CAQ Hà Đông mới làm rõ và bắt giữ được đối tượng bởi sự tinh ranh, hoạt động quá kín kẽ của đường dây mua bán thận này



Đối tượng nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán thu lợi bất chính. Hùng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La, sau đó tìm người bán để đưa về nuôi ăn ở tại đây. Đối tượng thỏa thuận với những người bán sẽ nhận được từ 250 đến 300 triệu đồng khi bán được 1 quả thận. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến khi bị bắt giữ, Hùng đã thực hiện nhiều lần môi giới mua bán thận.

Khoảng tháng 3/2020, Hùng liên hệ với anh Nguyễn Văn N có nhu cầu bán thận để giải quyết khó khăn tài chính cá nhân. Đối tượng thỏa thuận mua của anh N quả thận với số tiền 280 triệu đồng. Hùng đưa người bán thận về nhà nghỉ nuôi ăn ở rồi liên hệ với người mua là anh Nguyễn Văn H mua với giá 480 triệu đồng. Việc ghép thận giữa hai bên thành công và số tiền mua bán giữa Hùng và những người này cũng được thực hiện ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng tháng 11/2019, Hùng liên hệ được với anh Nguyễn Văn S là người bán thận. Hùng thỏa thuận mua 1 quả thận của anh S với giá 250 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, đối tượng đưa anh S về nuôi ăn ở tại nhà nghỉ rồi liên hệ với chị Nguyễn Thị H là người có nhu cầu ghép thận với giá 350 triệu đồng. Ngày 26/11/2019, cả người mua và người bán đã thực hiện ghép thận thành công. Số tiền thống nhất mua bán giữa các bên cũng được Hùng và những người này thực hiện sau đó.

Trong khi CAQ Hà Đông bắt giữ Hùng tại nhà nghỉ, tại thời điểm đó Hùng còn đang nuôi ăn ở một phụ nữ có nhu cầu bán thận với giá 250 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị CAQ Hà Đông ngăn chặn kịp thời.

Hiện CAQ Hà Đông đang tiếp tục khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án.